Wien: Buwog übergibt Schlüssel im Orchidea

Am 29. September 2022 fand bei bestem Herbstwetter die Schlüsselübergabe für „Orchidea“, den ersten fertiggestellten Bauteil des Buwog-Projekts Kennedy Garden statt. Gemeinsam mit Michaela Schüchner, Bezirksvorsteherin des 14. Wiener Gemeindebezirks, überreichte Andreas Holler, Geschäftsführer der Buwog Group GmbH, symbolisch den Schlüssel zum neuen Zuhause an die ersten Bewohner.

Nur wenige Gehminuten von Schönbrunn entfernt hat der Bauträger in Penzing das Großprojekt Kennedy Garden umgesetzt. Die Liegenschaft zwischen Penzinger Straße sowie Diesterweggasse und Cumberlandstraße besteht aus insgesamt 512 Wohneinheiten, verteilt auf sechs architektonisch individuelle Bauteile, und bietet eine neue Wohnwelt. 124 Wohneinheiten entstanden im Rahmen der Wiener Wohnbauinitiative und stellen sicher, dass Kennedy Garden Wohnraum für alle Budgets bietet. Auch im Hinblick auf die Erreichbarkeit kann Kennedy Garden punkten: Praktisch direkt vor der Haustüre befindet sich die S-Bahn-Station Penzing, in nur wenigen Minuten sind auch die U4-Station Hietzing sowie zahlreiche Bus- und Straßenbahnlinien zu Fuß erreichbar.



„Die Buwog ist sehr stolz darauf, hier in Penzing ein so attraktives und zukunftsorientiertes Projekt entwickelt zu haben. Nach zwei Jahren Bauzeit freuen wir uns sehr, dass nun die ersten Mietwohnungen im Bauteil „Orchidea“ bezugsfertig sind“, so Andreas Holler.



„Penzing soll ein Bezirk bleiben in dem Platz für alle ist, folglich benötigen wir weiterhin leistbaren Wohnraum. Daher finde ich es großartig, dass Kennedy Garden eine gute Mischung an freifinanzierten und geförderten Wohnungen bietet“, fügt Michaela Schüchner hinzu.



Das Potential von Kennedy Garden liegt nach Einschätzung der Buwog in der zukunftsorientierten Verschränkung attraktiven Wohnbaus mit nachhaltiger Qualität, diversen Nutzungsmöglichkeiten von Grünraum und allen Vorzügen städtischen Lebens. „Das Projekt versteht sich damit auch als Antwort auf die Herausforderungen, die sich urbanem Wohnbau in Zeiten des Klimawandels, erhöhter Schadstoffbelastungen und zunehmend dichter Bebauung stellen. Eine zentrale Maxime lautet: Klimaschutz und persönliches Wohlbefinden sind nicht getrennt denkbar. In Kennedy Garden wird das erlebbar“, sagt Andreas Holler.



In der Anlage werden großzügige Grünflächen mit reichhaltiger Vegetation geschaffen, die Bepflanzungen wirken sich durch Beschattung und erhöhte Luftfeuchte positiv auf das Mikroklima aus und dienen einem gesteigerten Wohlbefinden der Bewohner. Die grüne Umgebung kühlt an Hitzetagen, die Dachbegrünung hält Starkregen zurück und schafft gleichzeitig Aufenthaltsorte. Zugleich kann mit Bepflanzungen ein wichtiger Beitrag für mehr Biodiversität in der Stadt geschaffen werden. Das Projekt wurde für die Grünraumgestaltung bereits mit dem Greenpass-Zertifikat ausgezeichnet, Ziel ist nun die Auszeichnung mit dem klimaaktiv-Zertifikat in Silber.