Wien bekommt ein Mandarin Oriental Hotel

In Kürze ist Wiens Hotelmarkt um eine globale Luxusmarke reicher: Die Mandarin Oriental Hotel Group hat bekanntgegeben, 2023 ein Luxushotel in der Riemergasse 7 im ersten Wiener Gemeindebezirk zu eröffnen. Damit scheint es am Standort endlich loszugehen. Die Immobilie steht seit über 15 Jahren leer. Ursprünglich sollte einmal ein Four Season einziehen, doch die Pläne verliefen im Sand. Dann wechselte 2016 der Eigentümer. Die Brisen Group kaufte das Objekt und erstellte für den Standort ein neues Konzept. Dies scheint nun trotz Corona-Pandemie in die Realisierung zu gehen, denn der Betreibervertrag soll bereits unterzeichnet sein. Die Stadt Wien und WienTourismus begrüßen diesen Schritt, der gerade in Corona-Zeiten ein international wahrnehmbares Signal des Vertrauens in den Tourismusstandort Wien bedeutet.

.