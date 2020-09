Wien an der Spitze des weltweiten CBRE Recovery Index

Weltweit wurden die Städte durch den Lockdown unterschiedlich getroffen, in den meisten Städten kam es zu einem abrupten Rückgang der wirtschaftlichen wie sozialen Aktivitäten, von denen sich die Cities unterschiedlich schnell erholen.

.

Um die Märkte besser analysieren zu können, haben die Research Experten von CBRE den Recovery Index für Städte erstellt. Bei der Analyse werden 12 Schlüsselindikatoren aus den Bereichen Wirtschaft, Mobilität, Tourismus, Öffnung der Büros sowie Aktivitäten in Einzelhandel und Entertainment mit jeweils einer Wertung von 1 bis 5 berücksichtigt, um die Erholung zum Vorkrisenniveau 2019 messbar zu machen. Per Ende Juli wurde der CBRE Recovery Index für führende Städte der Welt ermittelt.



Auch Wien wurde mit dem international enwickelten Recovery Index von den CBRE Research Experten bewertet, das Ergebnis: Wien liegt mit einem Recovery Index von 4 an der Spitze des weltweiten Rankings, gefolgt von Shanghai mit einem Index von 3,8 sowie Paris mit 3,75.



„Wien ist weltweit bei wirtschaftlichen Aktivitäten mit 5 Punkten – High Score – führend, Einzelhandel, Mobilität und Workplace wurden mit 4 bis 4,5 Punkten bewertet. Beim Tourismus liegt Wien im globalen Schnitt mit 2 Punkten“, so Dr. Andreas Ridder, Managing Director CBRE Österreich und CEE. „Die Wirtschaft wurde in Österreich bzw. Wien durch den Lockdown bzw. die Corona Krise hart getroffen, wir gehen allerdings davon aus, dass sich Wien – im Vergleich zu anderen Weltstädten – rascher erholen wird, was vor allem auf die stabile wirtschaftliche Situation seit vielen Jahrzehnten zurückzuführen ist“, so Ridder.



Der Tourismus wird sich weltweit am langsamsten erholen, einzig London wurde im CBRE Recovery Index im Bereich Tourismus mit 3 bewertet, alle anderen Städte weisen einen niedrigeren Wert auf, in den Städten Toronto, San Francisco und New Delhi ist die Ausgangslage für eine Erholung von der Corona-Krise aktuell am herausforderndsten.