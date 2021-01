Wie sicher sind mehrgeschossige Holzgebäude bei einem Brand?

Gebäude aus Holz liegen im Trend. Der nachwachsende Baustoff ist leicht, tragfähig, lässt sich vielfältig bearbeiten und verursacht bedeutend weniger Emissionen als anderes Baumaterial. Inzwischen entstehen bereits mehrere Holzhochhäuser. Doch was passiert bei einem Hausbrand? Ein Forschungsteam unter Beteiligung der TU Braunschweig will zeigen, dass mehrgeschossige Holzgebäude genauso sicher sind wie Gebäude aus Stahlbeton.

