Wie lang ist die Talsohle des Düsseldorfer Investmentmarktes?

Der Investmentmarkt der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt tut sich derweil weiterhin schwer und erreicht laut JLL in den ersten drei Quartalen bislang ein Transaktionsvolumen von 1,6 Mrd. Euro. Dieser Wert wurde zuletzt 2013 unterboten. Das dritte Quartal steuerte knapp 540 Mio. Euro bei und war damit leicht schwächer als das Vorquartal mit 650 Mio. Euro. Vor allem große Transaktionen blieben bislang aus. Nur zwei Abschlüsse schafften es mit ihrem Volumen in den dreistelligen Millionenbereich. Im vergangenen Jahr waren es in dieser Kategorie noch fünf Verkäufe.

Der Investmentmarkt ist mit angezogener Handbremse unterwegs. Mit 1,6 Mrd. Euro liegt der Markt 37 Prozent unter dem Fünfjahresschnitt und immerhin 19 Prozent unter dem Mittelwert der vergangenen Dekade. Mit nur 15 Abschlüssen wurde im dritten Quartal der Tiefstwert der abgelaufenen fünf Jahre aufgestellt.



Allerdings ist die Bandbreite der auf dem Düsseldorfer Investmentmarkt gehandelten Immobilien in diesem Jahr beachtlich groß. Die Assetklasse Büro kommt mit 40 Prozent zwar nach drei Quartalen auf den größten Anteil, aber mit Living (19 %), Grundstücken (17 %) sowie Immobilien in den Assetklassen Einzelhandelsimmobilien (12 %), und Logistik-Industrie (10 %) kommen vier weitere Segmente auf Anteile im zweistelligen Prozentbereich.



Zugleich zeigt sich ein seltenes Phänomen bei den Risikoklassen, die fast alle auf exakt ein Viertel des Gesamttransaktionsvolumens kommen. Allein Core (26 %) und Opportunistisch (24 %) weichen minimal ab. Vier der fünf größten Transaktionen entfallen auf das dynamische zweite Quartal. Darunter die Trinkaus-Galerie, die HSBC an ein Joint Venture von Momeni, Wirtgen Invest und Black Horse Investments für rund 155 Mio. veräußerte [wir berichteten]. Im dritten Quartal waren die beiden größten Deals der Kauf des „3hoch5“ durch die HanseMerkur Grundvermögen AG [wir berichteten] sowie der Kauf des „Pandion Francis“ durch Real I.S. [wir berichteten].



Auf der Käuferseite dominieren deshalb diesmal die Immobilien AGs mit 44 Prozent Anteil am Gesamtvolumen. Auch Spezialfonds (12 %) und Entwickler (10 %) kommen auf zweistellige Anteile, während Asset/Fonds Manager mit sechs Prozent auffällig verhalten sind. Die Verkäuferseite führen derweil Immobilienunternehmen (26 %) vor Corporates (24 %) und Entwicklern (16 %) an.



Deutsche Akteure prägten pandemiebedingt den Markt mit einem Anteil von 68 Prozent auf der Käufer- und 86 Prozent auf der Verkäuferseite. Sie bauten ihre Bestände damit per saldo um knapp 300 Mio. Euro ab.



„Doch zugleich wächst der Kapitaldruck im Markt und damit die Nachfrage nach guten Objekten immer weiter, was sich auf die Bürospitzenrenditen auswirkt“, stellt Marcel Abel, Geschäftsführender Direktor und Niederlassungsleiter JLL Düsseldorf, mit Blick auf die Erhebungen fest. „Ausgehend von 3,10 Prozent im Q2 2020 ist die Rendite mit einer Ausnahme seitdem jedes Quartal weiter herabgesetzt worden und liegt nun bei 2,70 Prozent. Und das ist in diesem Jahr noch nicht das Ende der Fahnenstange, denn wir rechnen damit, dass es um weitere zehn Basispunkte nach unten geht.“ Düsseldorf unterbietet mit dieser historischen Marke aktuell sogar das internationale Finanzzentrum Frankfurt.