Wie in einer Helix: Immobilienboom treibt die Mieten

Dass der Immobilienboom in Deutschland wie in einer Helix die Mieten mit nach oben treibt, ist fast eine Binsenweisheit. Wie hoch die Steigerungsraten (im Durchschnitt und exemplarisch) tatsächlich sind und wie tief der Graben zwischen großstädtischem Ballungsraum und beschaulicher Landregion inzwischen ist, haben die Statistiker des Bonner Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) jetzt dokumentiert.

Im Schnitt um 4,4 Prozent kletterten die Kaltmieten bei Neuverträgen im ersten Halbjahr. Was zu einem, für sich genommen wenig aussagekräftigen, durchschnittlichen Mietzins von 7,90 Euro/m² ohne Nebenkosten führt. Denn das Gefälle zwischen Stadt und Land erreicht neue Differenz-Rekorde. Für Städte mit mehr als 500.000 Einwohnern errechneten die BBSR-Mathematiker eine durchschnittliche Steigerung von 5,6 Prozent auf 10,39 Euro/m². Für ländliche Regionen ergibt sich dagegen nur ein Wert von 3,4 Prozent auf 6,03 Euro/m².



Beispielhaft: In München kostet der kalte Wohnquadratmeter aktuell 16,40 Euro, in Frankfurt 12,95 Euro und in Stuttgart sind 12,44 Euro zu berappen. Im niedersächsischen Landkreis Lüchow-Dannenberg reichen dagegen weniger als 4,40 Euro – ebenso wie im bayerischen Wunsiedel. „In den Ballungsräumen treiben die Nachfrage, der Wettbewerb um knappes Bauland und damit verbundene hohe Grundstückspreise weiter die Preise,“ konstatiert BBSR-Wohnmarktexperte Matthias Waltersbacher. Dass das Statistische Bundesamt soeben, erstmals seit 2009, für die ersten sechs Monaten des Jahres einen 7,3prozentigen Rückgang bei den Wohnungsbaugenehmigungen verkünden musste, macht die Sache nicht entspannter.