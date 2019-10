Wie Goethes Geburtsstadt Spanien und Italien in den Schatten stellt

Richard Allan Tucker

© Cushman & Wakefield

Frankfurt am Main gehört zu den 30 sogenannten Global Gateway Cities. Dabei handelt es sich um Städte, die Einfallstore in das jeweilige Land für internationales Publikum sowie internationale Investoren sind – unter anderem aufgrund vorhandener Infrastrukturen. Kurzum: Die Mainmetropole ist die internationalste Stadt Deutschlands und stellt mit einem Büroinvestmentvolumen von 8,33 Milliarden Euro im letzten Jahr Spaniens sowie Italiens Volumina in den Schatten. Goethes Geburtsstadt gilt als erste Stadt in der Bundesrepublik, die internationale Investoren ausgewählt haben, um größere Investments zu betreiben – ein Überblick und Ausblick.

.

Ideale Bedingungen für große Kapitalquellen aus dem Ausland

Die Startvoraussetzungen für die größte Stadt Hessens und die fünftgrößte Deutschlands könnten nicht besser sein. Die Metropole bietet unter anderem einen internationalen Airport mit dem größten Frachtflughafen Europas, den bedeutendsten Finanzplatz auf dem europäischen Kontinent, am Datendurchsatz gemessen den größten Internetknoten weltweit, ein umfangreiches Bildungsangebot sowie hohe Internationalität durch eine heterogene Bevölkerung. Natürlich spielen für große Kapitalquellen aus dem Ausland auch folgende Aspekte eine wichtige Rolle: Frankfurt am Main besitzt die höchste Liquidität im gesamten deutschen Büromarkt. Der Bürobestand von ungefähr zwölf Millionen Quadratmetern wird mit Abstand am häufigsten gehandelt. Seit 2009 weist die Mainmetropole ein durchgehend aufsteigendes Transaktionsvolumen auf – als einziger Standort der deutschen Top 7. Zudem existiert ein ausbalanciertes Verhältnis von internationalem (39%) und nationalem (61%) Kapitalmix. Dieser reflektiert ein gesundes und nachhaltiges Marktklima. Investoren bedanken sich bei diesen Voraussetzungen mit einem starken Vertrauen in den dortigen Markt.



First Mover aus Asien, Skandinavien und dem Mittleren Osten

Insbesondere Kapital aus dem asiatischen Raum befeuerte den Standort Frankfurt am Main

als erste Global Gateway City Deutschlands. Erst danach folgten Städte wie München und

Berlin. In den 1990er Jahren begann es mit dem Interesse größerer Kapitalquellen aus dem

Ausland an der Mainmetropole. Konkret: 1990 wurde der Bau des Messeturms, der damals

rund 500 Millionen Deutsche Mark kostete, durch ein Joint Venture von Tishman Speyer,

Nomura Holdings und Meiji Life realisiert. Dabei handelte es sich um einen First Move

japanischen Kapitals in der Hessenstadt. Danach folgte der Japan-Tower 1996 durch ein

Investment in Höhe von 209 Millionen Euro von Jowa Holdings (Japan). In den letzten zehn

Jahren verzeichnete Frankfurt am Main ein hohes Investitionsbetreiben aus asiatischen

Ländern. Nur, um sechs Projekte zu nennen:



• Opernturm von GIC, JP Morgan Asset Management (Singapur & USA), 568 Millionen

Euro, 2010 [wir berichteten]

• Silberturm von Samsung SRA (Korea), 460 Millionen Euro, 2014 [wir berichteten]

• Commerzbank-Tower von einem Konsortium um die Samsung Life Insurance (Korea),

620 Millionen Euro, 2016 [wir berichteten]

• Trianon von der Hana Financial Group, IGIS (Korea), 670 Millionen Euro, 2018 [wir berichteten]

• Eurotower von Fubon Financial (Taiwan), 530 Millionen Euro, 2018 [wir berichteten]

• Main Airport Center von CapitaLand (Singapur), 245 Millionen Euro, 2018. [wir berichteten]



Aber auch die skandinavischen Länder schätzen die Mainmetropole schon seit längerer Zeit. Während der 1980er Jahre wurde das Grundstück des Trianons an eine schwedische Investorengruppe verkauft, die das Hochhaus dann später auch baute. Nach der Übernahme der Bank für Gemeinschaft (BfG) durch die SEB nutze die schwedische Bank das Hochhaus als ihren deutschen Hauptsitz. Kostenpunkt: 1,1 Milliarden Deutsche Mark – heute ungefähr 560 Millionen Euro. 2012 folgte „Die Welle“ von NBIM, AXA Real Estate (Norwegen) mit einem Investment in Höhe von 395 Millionen Euro [wir berichteten]. Die Investition für den Taunusturm belief sich sogar auf circa 650 Millionen Euro und wurde von Elo Mutual und Varma (Finnland) realisiert [wir berichteten]. Auch der Mittlere Osten findet seit mehr als zehn Jahren Gefallen an Frankfurt am Main. 2006 wurde das Projekt „Weserstraße 54“ von Delek Group (Israel) umgesetzt [wir berichteten]. Das Projekt kostete 128,5 Millionen Euro. Bereits 2007 folgte das Dresdner Bank Gebäude, dessen Investition 287 Millionen Euro betrug und von Kamor Ltd. (Israel) realisiert wurde. Vor zwei Jahren wurde das Eschborn Plaza an Migdal Insurance, Leumi Bank, IDI Insurance Co (Israel) für 236 Millionen Euro verkauft [wir berichteten].



Status quo und Ausblick

Auch andere Bauprojekte trugen dazu bei, dass Frankfurt am Main einen neuen Rekord brechen konnte. Das Büroinvestmentvolumen belief sich im letzten Jahr auf 8,33 Milliarden Euro. Damit überstieg das Volumen einer Stadt die Volumina von Ländern wie Spanien (3,58 Milliarden Euro) und Italien (2,83 Milliarden Euro). Die Mainmetropole erreichte somit den vierten Platz im Vergleich von Büroinvestmentvolumina europäischer Länder und deutscher Städte. Nur in Deutschland (30,75 Milliarden Euro), im Vereinigten Königreich (26,23 Milliarden Euro) und in Frankreich (20,93 Milliarden Euro) waren die Investitionen im Jahr 2018 höher. Auch für die Zukunft rechne ich mit einer positiven Entwicklung des Standortes. Der anstehende Brexit befeuert diesen Trend, da bereits jetzt diverse Banken von London in die Mainmetropole ziehen. Gegenwärtig verzeichnet die BaFin schon 16 Banklizenzanträge. Frankfurt ist und bleibt die Global Gateway City Deutschlands. Aber auch die besondere Bedeutung als Finanzstandort inklusive Sitz der EZB, diverser Verbände, Bundeseinrichtungen sowie der Börse, der internationale Airport mit Direktflügen auf alle Kontinente, das höchste prozentuale Bevölkerungswachstum Deutschlands und der kontinuierliche Zuzug von gut ausgebildeten Fachkräften treiben diese Entwicklung voran.