WIB feiert Baustart für bilinguale Gesamtschule in Köln

Im Hybrid-Park Köln in Ehrenfeld starten Anfang April 2023 die Bauarbeiten für den BilinGO Schulcampus mit einer privaten bilingualen Gesamtschule. Bauherr und Investor des neuen Schulgebäudes ist die WIB Wohn- und Industriebau Braunsfeld GmbH & Co. KG, eine Projektgesellschaft der Lammerting Immobilien Gruppe. Die neue Schule an der Mercedes-Allee soll bereits zum Schuljahr 2024/25 fertiggestellt sein.

.

Am bisherigen Sitz der BilinGO Gesamtschule am Gladbacher Wall sind die räumlichen Möglichkeiten ausgeschöpft. In dem neuen Gebäude werden in den Sekundarstufen I+II bis zu 360 Schüler in kleinen Klassen mit maximal 24 Schülern unterrichtet. Das Besondere an BilinGO ist die Immersionsmethode. „Die Weltsprache Englisch wird bei uns nicht nur aus dem Buch gelernt, sondern sie wird täglich gelebt. Unterstützt von muttersprachlichen Lehrkräften und Teaching Assistants wird Englisch zur zweiten Muttersprache. Anstatt ‚Vokabeln pauken‘ wird Englisch wie die erste Muttersprache erworben – fast nebenher. Für diese Methode bedarf es keinerlei Vorkenntnisse oder besondere Begabungen“, erläutert die Geschäftsführerin der Schule, Denise Seidl. Bilinguale Fächer sind Sport, Kunst, Musik, Geschichte, Erdkunde und Politik bis zum Abitur.



Nach dem BilinGO-Verständnis von guter Bildung muss Schule ein Lern- und Lebensorts sein. „Der Raum erhält eine höchst prägende Bedeutung für innovative pädagogische Prozesse und ist Impulsgeber für unterschiedliche Unterrichtsformen. Er fördert Individualität und Flexibilität. Bewegen und lernen bilden ein sehr erfolgreiches Duo in Lernprozessen, unterstützt natürlich durch eine moderne Sporthalle, die zu unserem Neubau zählt. Wir freuen uns sehr auf unsere neue Schule – sie soll nicht nur ein Ort mit modernen Fach- und Lernräumen sein, sondern auch ein Ort des Wohlfühlens“, erklärt die Schulleiterin Beate Weisbarth. Mit dem Neubau im Hybrid-Park rückt auch die BilinGO-Family näher zusammen. Denn an der benachbarten Stolberger Straße befinden sich bereits eine Kita und eine Grundschule von BilinGO.



Die Architektur der Gesamtschule stammt aus der Feder von Grimbacher-Nogales-Architekten. Sie haben das Gebäude in einer U-förmigen städtebaulichen Kontur konzipiert, die sich zur Mercedes-Allee hin öffnet. Der hohe Glasanteil der Fassade im Erdgeschoss erzeugt dabei Transparenz und eine einladende Wirkung. Farbige Paneele akzentuieren die Fassade im Erdgeschoss wie auch in den drei Obergeschossen. Im südlichen Flügel befindet sich die zweigeschossige Sporthalle.



Die Schule verfügt auf einer Gesamtfläche von knapp 6.000 m² über 20 Klassenzimmer, sieben Fachunterrichtsräume sowie eine Mensa. Der Schulhof umspielt die Gebäudekubatur mit Grünflächen, Kletterbereichen sowie Sitzgelegenheiten an geplanten Baumgruppen. Parallel zum Neubau des Campus wird unmittelbar hinter dem Schulgebäude ein Parkhaus errichtet, das nicht nur für die Schule Stellplätze bieten wird, sondern auch für ein bereits fertig projektiertes Bürogebäude, das sich südlich an den Schulcampus anschließt. Für den Bürohausneubau läuft derzeit das Baugenehmigungsverfahren bei der Stadt Köln.



Generalunternehmer für die Errichtung des Schulcampus ist die Depenbrock Unternehmensgruppe und für das Parkhaus die Dip Deutsche Industrie- und Parkhaus GmbH. Mit der Projektsteuerung hat die Lammerting Immobilien Gruppe die Leitwerk Rhein Ruhr GmbH beauftragt, die bereits Projektpartner beim benachbarten B&B-Hotel im Hybrid-Park Köln war [wir berichteten].



Bei der städtebaulichen Planung des Hybrid-Park Köln wurden die Vorgaben der städtischen Rahmenplanung, insbesondere die Schaffung von Parkanlagen und Grünvernetzungen sowie von übergreifenden Fuß- und Radwegeverbindungen, intensiv berücksichtigt. Diese werden dann auch die Einrichtungen der BilinGO-Family an der Stolberger-Straße und die neue Gesamtschule noch besser verbinden.