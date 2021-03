WHS legt weiteren Grundstein auf dem Südcampus

Die WHS gibt für das zweite Baufeld auf dem ehemaligen DuPont-Gelände den Startschuss. Auf dem Baufeld entstehen 40 Eigentumswohnungen. Insgesamt entstehen auf dem Wohnquartier Südcampus insgesamt 540 Wohnungen sowie eine Kindertagesstätte und Tiefgaragen mit einer BGF von 80.000 m².

