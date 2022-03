WHS kauft Grundstück in Oberursel von GeRo

Die Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH (WHS) hat ein rund 9.277 m² großes Grundstück in der Erich-Ollenhauer-Straße in Oberursel (Taunus) gekauft. Verkäufer ist die GeRo Real Estate AG. Bis Ende 2023 sollen hier 94 Eigentumswohnungen, vier Townhouses und eine Tiefgarage mit 126 Stellplätzen entstehen. Der Baubeginn ist für März 2022 vorgesehen.

.

Das Neubauprojekt bietet zukünftig Raum für rund 9.167 m² Wohnfläche. Die Größe der Wohneinheiten variiert zwischen 38 und 226 m². „Der besondere Mix aus Townhouses und Eigentumswohnungen in zahlreichen Größen ist einzigartig. Hinzu kommt, dass 23 Wohnungen mit Förderhilfen gebaut werden. So werden wir unserem Anspruch gerecht, Wohnen für jede und jeden zu ermöglichen“, sagt Marc Bosch, Geschäftsführer der WHS.



Darüber hinaus punktet das Projekt auch in Sachen Nachhaltigkeit. Marcus Ziemer, ebenfalls Geschäftsführer der WHS: „Mit einem innovativen Mobilitätskonzept, zu dem unter anderem Car-Sharing-Angebote, ein autofreies Quartier und großzügige Grünanlagen gehören, schaffen wir es, modernes und nachhaltiges Wohnen zu vereinen.“ Im Herzen der Stadt gelegen, können die zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohner den Hauptbahnhof fußläufig erreichen, von wo es mit der S-Bahn nur wenige Minuten in die Main-Metropolen Frankfurt und Bad Homburg sind.



Vermittelt wurde die Off-Market-Transaktion von Jones Lang LaSalle (JLL). Die WHS hat den Immobiliendienstleister außerdem mit der Beratung zur Produktplanung und dem Vertrieb der Eigentumswohnungen beauftragt.