WHS erwirbt Grundstück bei Stuttgart

Die Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH (WHS) hat jetzt ein rund 4.000 m² großes Grundstück in der Kornwestheimer Rosensteinstraße von der Evangelischen Kirchengemeinde Kornwestheim sowie der Stadt Kornwestheim erworben. Darauf sollen 48 Wohnungen und eine Tagespflege entstehen.

Das Neubauprojekt mit einem Volumen von über 20 Millionen Euro soll Mitte 2019 in den Bau gehen und im Winter 2020/2021 abgeschlossen werden. „Wir haben bei der Planung größten Wert darauf gelegt, die städtebaulichen Qualitäten für die zukünftigen Bewohner optimal in die Grundrissgestaltung zu übertragen, ohne dabei bei der Architektur Kompromisse zu machen“, beschreibt Alexander Heinzmann, Geschäftsführer der WHS, das Konzept. Zwei Baukörper – ein vierstöckiger L-Winkel und ein sechsstöckiger Hochpunkt – werden über eine gemeinsame Tiefgarage verbunden. Darüber entsteht ein grüner Innenhof, der Raum zum Spielen und Entspannen bietet.



„Aufgrund der attraktiven Lage und hohen Wohnqualität in Kornwestheim erwarten wir einen großen Anteil an Käufern, die eine Wohnung zur sofortigen oder längerfristigen Eigennutzung suchen“, sagt Marcus Ziemer, ebenfalls Geschäftsführer der WHS. „Doch auch für Anleger ist das Objekt interessant, denn Mietwohnungen sind rar und der Bedarf ist sehr hoch.“ Auch die WHS baut seit diesem Jahr ein eigenes Vermietungsportfolio auf und hat sich bereits Grundstücke für den Bau von rund 250 Mietwohnungen gesichert. Flächen für den Bau von Eigentums- und Mietwohnungen zu finden, gestaltet sich jedoch zunehmend schwierig. „Wir sind also ständig auf der Suche nach geeigneten Baugrundstücken, um unser Engagement weiter zu erhöhen“, sagt Ziemer.