Whitefield steigt bei Harfid ein

Die Harfid Holding bekommt einen neuen Gesellschafter: Die Holding der Whitefield Group steigt als Mehrheitsgesellschafter in die Unternehmensgruppe ein. Mit dem Einstieg wurden bereits Umschuldungen vorgenommen und eine Neustrukturierung der Finanzierungen auf den Weg gebracht. Zudem soll die Harfid Holding restrukturiert werden.

Damit die laufenden Projekte fortgeführt werden können, sollen in den kommenden Wochen Schritt für Schritt die entsprechenden Baustellen wieder geöffnet werden. „In der Beteiligung sehen wir darüber hinaus ein positives Signal an unsere Geschäftspartner und Kunden“, so Dr.-Ing. Harfid Hadrovic weiter. Über die im vorläufigen Insolvenzverfahren befindliche Harfid GmbH [wir berichteten], als Bauunternehmen eine Tochtergesellschaft der Harfid Holding, werden derzeit mit dem Insolvenzverwalter Gespräche geführt.



„Als langfristig orientierter Investor dient unsere Beteiligung dazu, unsere Aktivitäten als Projektentwickler und Asset Manager vor allem in Nordrhein-Westfalen auszubauen“, erläutert Eda Manav, Vorständin von Whitefield. Ziel von Whitefield ist, auf diesem Wege einen eigenen Immobilienbestand in Nordrhein-Westfalen aufzubauen. In diesem Kontext ist es für Whitefield besonders wichtig, die generelle Struktur der Harfid Holding zu erhalten und zusammen mit den Mitarbeitenden zeitnah mit der gebotenen Professionalität und Qualität die laufenden Projekte fertigzustellen.