White Monkey eröffnet Store am Düsseldorfer Airport

Marché International eröffnete im Januar 2022 ein kreatives Pizza-Gastronomiekonzept, das White Monkey, am Flugsteig A des Düsseldorfer Flughafens in der Flughafenstraße 105. Auf einer Fläche von ca. 394 m² finden rund 160 Gäste Platz.

Das moderne Konzept im ausgefallenen Ambiente, das in enger Zusammenarbeit mit den kreativen Köpfen der renommierten Ippolito Fleitz Group entwickelt wurde, verbindet italienischen Charme und Retroeinflüsse mit zeitgeistiger Moderne.



„Mit dem White Monkey steht unseren Passagieren nun ein innovatives kulinarisches Erlebnis für alle Bedürfnisse zur Verfügung. Und wir konnten die schwierige Zeit, die hinter der gesamten Branche liegt, gemeinsam mit unserem Partner Marché nutzen, um unser gastronomisches Angebot zu überarbeiten und nun neu aufgestellt und optimistisch in das Jahr 2022 zu starten.“, so Anja Dauser, Leiterin Commercial am Düsseldorfer Airport.