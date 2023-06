Wheego Mobility erÃ¶ffnet Filiale am Hamburger Flughafen

Mit Wheego Mobility eröffnet ein neuer Mobilitätsanbieter am Hamburg Airport. Die 64 m² große Filiale befindet sich im Ankunftsbereich von Terminal 2 in der Flughafenstraße 1-3. Neben der klassischen Autovermietung bietet Wheego auch Carsharing.

„Mit Wheego erhalten unsere Passagiere Zugang zu einem vielseitigen und bedarfsgerechten Mobilitätsangebot, gebündelt bei einem Anbieter. Für kurze Wege, zum Beispiel ins Hotel, kann ein Carsharing-Auto gebucht werden. Wer für die Dauer seines kompletten Aufenthalts mobil bleiben möchte, bucht sich einen Mietwagen auf dem klassischen Weg“, sagt Lutz Deubel, Bereichsleiter Center Management am Hamburg Airport. „Mit dem Anbieter steigt zudem das Kontingent an miet- beziehungsweise buchbaren E-Fahrzeugen bei uns am Standort. Das ist ganz im Sinne unseres Vorhabens, eine nachhaltige Anreise zum Flughafen beziehungsweise die Weiterreise zu fördern.“