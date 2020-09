WG-Zimmer 18% teurer als 2015

Auf Basis von mehr als 100 Tsd. Mietinseraten für WG-Zimmer erstellt empirica eine Übersicht, die halbjährlich aktualisiert wird und Auskunft über die Mietpreise im WG-Segment der Unistädte gibt. Sie liefert für alle größeren Hochschulstandorte Deutschlands (über 120 Städte) Standardpreise (mittlerer 50%-Wert) sowie die Preisspanne der Warmmiete eines unmöblierten WG-Zimmers, das zwischen 10 m² und 30 m² groß ist, auf Basis der Angebote aus dem dritten Quartal 2020.

Zu Beginn des Wintersemesters 2020 ist der Standardpreis für ein unmöbliertes WG-Zimmer mit 650 Euro in München am höchsten (Sommersemester 650 Euro), gefolgt von Frankfurt mit 520 Euro (SS: 500 Euro) und Stuttgart mit 500 Euro (SS: 500 Euro).



Die günstigsten Angebote gibt es derzeit in Chemnitz mit 220 Euro (SS: 230 Euro) sowie für jeweils 260 Euro in Magdeburg (SS: 260 Euro) und Halle/Saale (SS: 275 Euro).



In den Hochschulstandorten insgesamt liegt der Standardpreis zum aktuellen Semester bei 395 Euro und somit 18% über dem Niveau aus dem Wintersemester 2015 bzw. 3 Euro niedriger als im Sommersemester 2020.



Gegenüber dem Sommersemester gibt es in etlichen Städten Preisrückgänge. Abschläge von mehr als 5% sind zu beobachten in Lübeck, Koblenz, Landau, Tübingen, Ingolstadt, Saarbrücken und Halle.