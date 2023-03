WG Essen-Nord startet Neubau der Zentrale

Die Wohnungsgenossenschaft Essen-Nord braucht mehr Platz und investiert daher über zwölf Millionen Euro in eine neue Zentrale. Am Montag setzten Vorstands-Chef Juan-Carlos Pulido, Vorstandskollege Andreas Dargegen sowie Aufsichtsratschef Dr. Thomas Hermes im Beisein von Bezirksbürgermeisterin Doris Eisenmenger, Oberbürgermeister Thomas Kufen und Architekt Holger Hartmann feierlich den ersten Spatenstich im Stadtteil Altendorf.

.