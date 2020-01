WeWork mietet 7.500 m² im Schultheiß-Quartier

WeWork gibt heute die weitere Expansion in Berlin bekannt. Ab Mitte 2021 wird WeWork in Mitte auf über 7.500 m² flexible Schreibtische für Mitglieder anbieten. Der neue Standort liegt im Schultheiß-Quartier der HGHI Holding. Dies wird die fünfzehnte WeWork-Location in der Hauptstadt. Sieben sind bereits eröffnet und weitere sieben bereits angekündigt.

„Wir freuen uns sehr, dass wir den Coworking-Anbieter WeWork in unserem Schultheiss Quartier als neuen Mieter begrüßen dürfen. Die künftigen Mieter der Coworking-Spaces dürfen sich auf ein attraktives Arbeitsumfeld inklusive moderner Ausstattung in zentraler Lage freuen“, sagt Harald Gerome Huth, Inhaber und Geschäftsführer der HGHI Holding GmbH.