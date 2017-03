WeWork mietet 5.000 m² im Frankfurter Junghof

Tishman Speyer kann sich über einen großflächigen Vermietungserfolg im zentral gelegenen Junghof auf der Neuen Rothofstraße 19 in Frankfurt freuen. In dieser neu geschaffenen Fußgängerzone wurden gleich zwei Mietverträge abgeschlossen. Auf 5.000 m² zieht zum einen das amerikanische Co-Working-Center WeWork ein. Ab dem dritten Quartal 2017 bietet das Unternehmen auf der Fläche bis zu 800 Nutzern Co-Working- und Büroräume an. Im gleichen Gebäude eröffnet zudem Juwelier Friedrich im Juli ein neues rund 250 m² großes Geschäft, der von der 1A-Lage Goethestraße hierher zieht.

Der Junghof ist ein insgesamt achtstöckiger Bürokomplex mitten im Finanzviertel Frankfurts. Das Gebäude, das vom internationalen Architektenbüro Schneider+Schumacher geplant wurde, umfasst 23.900 m² und bietet flexible Geschossflächen. In der Neuen Rothofstraße entsteht derzeit eine neue Fußgängerzone, zu deren Belebung der Junghof beitragen soll.



Junghof statt Goethestraße

Der Junghof grenzt an die Junghofstraße, Neue Mainzer Straße und Neue Rothofstraße und damit an drei Hauptverkehrsstraßen in der Finanzmetropole. Nachdem Ende 2016 die Baumaßnahmen in der Neuen Rothofstraße abgeschlossen wurden, erklärte die Stadt die neue Einzelhandelsstraße zur Fußgängerzone. Der Juwelier Friedrich ist nun der erste Einzelhandelsmieter, der seinen alten Standort in der Goethestraße aufgibt, um in die neue Shopping-Meile zu ziehen.



Das Co-Working-Unternehmen WeWork betreibt Standorte unter anderem in Deutschland, den USA, Kanada, China und Australien wurde 2010 gegründet. Der neue Sitz im Junghof ist der erste in FrankfurtDer Junghof ist sehr gut an den Öffentlichen Personennahverkehr angebunden: Bis zur S- und U-Bahn sind es fußläufig nur wenige Minuten. Auch der Frankfurter Hauptbahnhof ist gut erreichbar. Zwei Anwaltskanzleien haben den Abschluss des Mietvertrags mit WeWork begleitet: Curtis Mallet Prevost im Auftrag des Eigentümers und DLA Piper im Auftrag des Mieters. Colliers International war zudem beratend für den Mieter tätig.