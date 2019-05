WeWork bezieht über 10.000 m² auf dem Bötzow-Areal

WeWork baut seine Präsenz in der Hauptstadt weiter aus: Ab Juli 2021 wird der Anbieter von Coworking-Flächen auf dem Bötzow-Areal einziehen und auf über 10.000 m² flexible Bürolösungen für Unternehmen jeder Größe anbieten. Es ist bereits der 12. Standort in Berlin. Neben aktuell sechs offenen Gebäuden sind bereits fünf weitere angekündigt, die auf der Friedrichstraße, in der Chausseestraße, am Alexanderplatz, am Warschauer Platz und in der Rosenthaler Straße eröffnen werden.

Zunächst wird WeWork zwei historische Gebäude auf dem Gelände übernehmen, die derzeit nach Plänen von David Chipperfield Architects Berlin umgebaut werden. Darüber hinaus mietet das Unternehmen zwei Neubauten auf dem Gelände, die 2024 fertig gestellt werden, und dort das Angebot “headquarters by WeWork” anbieten. Der neue Geschäftsbereich wurde im vergangenen Jahr in den USA eingeführt und bietet vollständig private, personalisierte und flexible Arbeitsplatzlösungen, die auf die besonderen Bedürfnisse wachsender Unternehmen zugeschnitten sind.



„Wir beobachten, dass Unternehmen zunehmend nach flexibleren und effizienteren Immobilienlösungen suchen, um ihren dynamischen Geschäftszielen gerecht zu werden. Dies gilt insbesondere für wachsende Unternehmen, die ihre Team-Größen kurz- bis mittelfristig ausrichten. Mit headquarters by WeWork profitieren diese Unternehmen von flexiblen Mietvertragslaufzeiten und der WeWork-Expertise im Ausbau und Betrieb der Büroräume, die es ihnen ermöglicht, sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren“, so Heiko Himme, Vice President, Head of Real Estate Nord-, Zentral- und Osteuropa bei WeWork.



Das Bötzow-Areal gehört seit 2010 dem Chef des renommierten Orthopädieunternehmens Ottobock Prof. Hans Georg Näder, der es seit 2012 von der Laborgh Investment GmbH entwickeln läßt und dort mit der „Ottobock HealthCare“ selbst auf 11.000 m² ansässig ist [wir berichteten]. Das Investitionsvolumen wird mit rund 40 Millionen Euro beziffert. Bereits im letzten Dezember hatte er sich über das börsennotierte Medizinunternehmen Sartorius als Ankermieter für das ehemalige Brauereigelände freuen können, das in einem der sieben historischen Gebäude auf rund 2.710 m² einziehen wird. Der Bezug der Flächen ist nach erfolgter Sanierung für Ende 2022 geplant. Ein Start-up namens „Lab Twin" betreibt das Unternehmen bereits seit Sommer 2018 auf dem Areal. Mit der Anmietung durch WeWork bekommt die Entwicklung auf dem ehemaligen Brauerei-Areal jetzt richtig Schub.