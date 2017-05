Wettbewerbshüter erteilen Edeka & Budnikowsky ihr Placet

Wer bis dato geglaubt hat, das Bundeskartellamt sei nur dazu da, geballte Marktpower oder Monopolbildung zu verhindern, dem präsentieren sich die Wettbewerbshüter nun von einer anderen Seite: Quasi als vermeintliche Konkurrenzförderer. So jedenfalls liest sich die Begründung, mit der die Bonner Aufseher die geplante Kooperation von Edeka und Budnikowsky abgesegnet haben. Deutschlands größter Lebensmittelhändler könne demnach mit seinen Ressourcen die „strukturellen Nachteile“ der Hamburger Drogeriemarktkette (besonders im Einkauf) ausgleichen - und beide so den Wettbewerb mit den Konkurrenten Rossmann und dm beflügeln.

Edeka und Budnikowsky wollen zunächst eine gemeinsame Gesellschaft gründen, in der Einkauf, Verwaltung und Logistik von Budnikowsky gebündelt werden. Edeka hält daran zunächst 25,1 Prozent, mit der Möglichkeit auf 74,9 Prozent aufzustocken. Während die 181 Budni-Filialen in Norddeutschland in Familienhand bleiben, soll parallel eine eigene, gemeinsame Drogeriemarktkette aus der Taufe gehoben werden, die bundesweit aktiv ist. Die Edeka-Gruppe hatte im April 50 Eröffnungen jährlich avisiert. Der Ansatz ist sportlich, die Aufholjagd erfordert allerdings Ausdauer: Rossmann hat in Deutschland rund 2000 Filialen am Netz, dm gut 1.800.