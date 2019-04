„Hotelimmobilie des Jahres 2019“ gesucht

Das Hotelforum findet dieses Jahr am Mittwoch, den 9. Oktober, statt. Angesprochen am Wettbewerb teilzunehmen sind sowohl Hotelentwickler als auch -eigentümer und -betreiber, Architekten und Innendesigner. Die Konferenz und die Abendveranstaltung finden im Bayerischen Hof in München statt. Im Mittelpunkt des Galaabends steht die Preisverleihung „Hotelimmobilie des Jahres“.

Für den europäischen Branchenaward können sich zwischen Januar 2018 und Juni 2019 eröffnete Stadt- und Ferienhotels aus ganz Europa bewerben, die sich durch ein gelungenes Gesamtkonzept aus Architektur, Gestaltung und Innovation vom Wettbewerb abheben. Entscheidend ist laut Hotelforum dabei die homogene Zusammenführung der einzelnen Aspekte zu einem gelungenen und wirtschaftlich erfolgreichen Hotelkonzept, unabhängig von der Kategorisierung des Hotels.



Der renommierte Preis wird dieses Jahr zum 17. Mal vergeben. Eine Fachjury wählt unter allen Bewerbern Ende August bis zu zehn Nominierte aus, die im Rahmen einer Ausstellung auf der Konferenz am 9. Oktober präsentiert werden. Erst am Abend werden die drei Finalisten und der Gewinner bekannt gegeben.