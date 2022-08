Der städtebauliche Wettbewerb für die Quartiersentwicklung am Sodenmattsee an der Obervielander Straße im Bremer Stadtteil Huchting ist entschieden: Das Preisgericht hat sich unter Vorsitz der Architektin und Stadtplanerin Ingrid Spengler am 29. Juni 2022 einstimmig für das Konzept der Arbeitsgemeinschaft De Zwarte Hond mit Rabe Landschaften ausgesprochen.

Fotos: De Zwarte Hond



[…]