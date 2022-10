Wettbewerb für Quartiersentwicklung am Dreilingsweg entschieden

Ende vergangener Woche legte das Preisgericht die Sieger des Ende Juni gestarteten städtebaulichen und landschaftsplanerischen Wettbewerbs[wir berichteten] für die Quartiersentwicklung am Dreilingsweg fest. Zwölf Architekturbüros – darunter internationale aber auch junge Architekturbüros – hatten sich an dem Wettbewerb für das Quartier im Münchner Nordwesten beteiligt, das 950 Wohnungen, ein Gymnasium, zwei Kinder­­tageseinrichtungen und viel Grün integrieren wird. Vertreter der Landeshauptstadt München und der Bayerischen Hausbau sowie freie Architekten zeichneten die Büros MLA+ zusammen mit Lohrengel Landschaft mit dem ersten Platz aus.

