Der Wettbewerb unter internationalen Top-Architekten für das innovative Immobilienprojekt in Form eines New-Work-Campus in Hamburg-Bahrenfeld ist entschieden: Carsten Roth Architekten bauen in nachhaltiger Ausführung das moderne Ensemble als neuen Firmensitz der fischerAppelt-Gruppe und als Standort für Kommunikation, Gewerbe, Startups sowie innovative Formen der Arbeit…

Fotos: Carsten Roth



[…]