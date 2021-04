Wettbewerb für Neue Mitte der Kasseler Südstadt entschieden

Die Kasseler Südstadt hat in Zukunft eine neue Mitte: Die Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte Wohnstadt (NHW) wird auf dem Grundstück des ehemaligen Versorgungsamts in der Frankfurter Straße rund 350 barrierefreie und bezahlbare Wohnungen mit einer Wohnfläche von circa 25.000 m² nach Plänen von Hoechstetter und Partner Architekten verwirklichen.

.