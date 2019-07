Wettbewerb: 185 neue Kitaplätze für Lichtenberg

Der im Mai 2019 von dem Bezirksamt Lichtenberg von Berlin ausgelobte, nichtoffene Wettbewerb für den Neubau einer Kindertagesstätte in der Gudrunstraße in Berlin-Lichtenberg wurde nach einer Sitzung des Preisgerichts vergangene Woche entschieden. Die Koordination des Wettbewerbs lag bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen.

Die Jury empfahl einstimmig, den 1. Preis unter Beachtung der Realisierungsempfehlungen des Preisgerichts zur Grundlage der weiteren Planung und Ausführung zu machen. Ergebnis des Wettbewerbes ist ein Entwurf für den Neubau einer Kindertagesstätte für 185 Kinder im Stadtumbau- und Sanierungsgebiet Frankfurter Allee Nord (FAN). Mit der Kita soll auf den aktuell besonders hohen Bedarf an Betreuungsplätzen in diesem Bereich reagiert werden.



1. Preis

Ludloff Ludloff Architekten, Berlin

mit Landschaftsplanung: gmO 13 landschaftsarchitektur, Berlin

Tragwerksplanung: Andreakuelich Ingenieurbüro für Tragwerksplanung, Berlin



2. Preis

Bruno Fioretti Marquez

mit bbz landschaftsarchitekten, Berlin



3. Preis

W&V Architekten, Berlin



Lichtenbergs Bezirksbürgermeister Michael Grunst (Die Linke) lobt die Investition: „Für die Baumaßnahme stehen 4.6 Mio. Euro für die Bauwerkskosten und rund 240.000 Euro für die Außenanlagen zur Verfügung. Die Umsetzung des Projektes wird mit Mitteln des Städtebauförderprogramms Stadtumbau sowie mit Mitteln des Bezirksamtes Lichtenberg finanziert. Das ist eine Investition in die Zukunft Lichtenbergs und in unser Ziel, jedem Kind ein Kitaplatz garantieren zu wollen.“



Zu planen waren rund 1.370 m² Nutzungsfläche. Dies beinhaltete unter anderem rund 1.000 m² für 13 Gruppenmodule mit Sanitärflächen und Garderoben und fünf Multifunktionsräume. Für die Verwaltung und eine Küche waren jeweils 100 m² zu planen. Im Außenraum sind ca. 1.850 m² Freiflächen für die Kindertagesstätte zu gestalten. Außerdem war ein öffentlicher Spielplatz mit mindestens 700 m² als freiraumplanerischer Ideenteil vorzusehen.



Mit dem Bau der Kindertagesstätte soll Mitte 2020 begonnen werden. Die Fertigstellung ist für Ende 2021 geplant.