Westwind vergibt erneut Stipendium für Hochschule Biberach

Lesja Karatnik

Westwind unterstützt auch im Studienjahr 2021/2022 Studierende des MBA-Studienganges Internationales Immobilienmanagement an der Akademie der Hochschule Biberach mit einem Stipendium.

In diesem Jahr wird Westwind Lesja Karatnik eine Förderung gewähren. Die 28-Jährige überzeugte in ihrer Bewerbung um das Stipendium mit ausgezeichneten Leistungen in der beruflichen Praxis in der Immobilienwirtschaft, im Studium sowie ihrem sozialen Engagement.



Ab Oktober 2021 wird Karatnik eine verantwortungsvolle Position als Business Development Manager Logistic Parks bei einem großen Projektentwickler in Mannheim bekleiden. Seit 2016 ist sie in der Netto Marken-Discount Stiftung & Co. KG, Worms tätig und ist dort als Gebietsleiterin Expansion für zahlreiche Bestandsfilialen sowie die Eröffnung von 21 neuen Filialen zuständig.



Zuvor begann sie ihre berufliche Laufbahn bei Trei Real Estate GmbH in Mülheim an der Ruhr als Junior Projektentwicklerin. Von 2012 bis 2015 studierte sie Betriebswirtschaft/Immobilienwirtschaft an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. Karatnik war Empfängerin eines zweijährigen Stipendiums der Deutschlandstiftung für Integration und engagiert sich darüber hinaus ehrenamtlich in dieser Stiftung.



Der berufsbegleitende Studiengang Internationales Immobilienmanagement ist der erste Master-Studiengang für die Immobilienwirtschaft in Deutschland. Der kommenden Generation von Nachwuchs- und Führungskräften wird dabei umfassendes immobilienwirtschaftliches Know-how mit Fokus auf Gewerbeimmobilien vermittelt. Er ist generalistisch angelegt mit dem Ziel, den Teilnehmenden, die bereits Spezialisten auf ihrem jeweiligen Fachgebiet sind, einen Einblick in die anderen Disziplinen und ein holistisches Bild der Immobilienwirtschaft zu geben. Damit werden künftige Führungs- und Fachkräfte auf ihre Aufgaben vorbereitet.



„Bei Westwind sind wir auf die Positionierung von Führungs- und Fachkräften spezialisiert. Langjährige Berufserfahrung ist hier eine Schlüsselqualifikation, weshalb Engpässe auf dem Personalmarkt nicht kurzfristig behoben werden können. Der Studiengang an der Uni Biberach setzt genau hier an und vermittelt jungen High Potentials wertvolle Marktexpertise“, erklärt Westwind-Geschäftsführer Michael Harter, Immobilienökonom (ebs).