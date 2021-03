Westmont zieht in 13 IHG-Hotels von Invesco ein

Invesco Real Estate hat eine strategische Partnerschaft für ein Portfolio von 13 Hotels in zentralen Städten in Deutschland und in den Niederlande mit der Westmont Hospitality Group abgeschlossen. Die Hotels werden zum großen Teil renoviert und befinden sich in sehr guten Lagen.

.

Als strategischer Partner von Invesco wird Westmont als Mieter des Portfolios auftreten und gemeinsam mit den Kunden von Invesco in die Eigentümergesellschaften der Immobilien investieren. Im Rahmen der Vereinbarung sollen weitere bedeutende Investitionen in acht Holiday Inn Express Hotels in Deutschland sowie ein Hotel in Heidelberg getätigt werden. Der Vergabe an Westmont ging ein breites Auswahlverfahren voraus, das von Invesco mit Unterstützung seines langjährigen Beraters CBRE Hotels durchgeführt wurde.



„Der Hotelsektor stand 2020 aufgrund der Covid-19-Pandemie massiv unter Druck, bietet Investoren aber im Zuge der weltweiten Erholung von der Pandemie weiterhin viel langfristiges Potenzial. So wird insbesondere in Europa mit einem Aufschwung der Reisetätigkeiten und des Tourismus gerechnet. Diese wichtige strategische Partnerschaft mit Westmont unterstreicht unsere Fokussierung auf Wertstabilität und Wertsteigerungen für unsere Investoren“, kommentiert David Kellett, Senior Director – Hotel Transactions, Invesco, die Partnerschaft.



Invesco hatte das Portfolio mit 13 unter der Marke IHG geführten Hotels im Jahr 2017 für drei Mandate erworben [wir berichteten]. Mit 530 Millionen Euro war dies eine der seinerzeit größten Transaktionen im paneuropäischen Hotelsektor. Das Portfolio besteht aus Mittelklassehotels in Gateway Cities und attraktiven kleineren Städten in Deutschland und den Niederlanden. Die meisten Anlageobjekte (85%) befinden sich in Städten wie Berlin, Köln, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg und München, die restlichen 15% in Amsterdam. Zum Portfolio gehört unter anderem eines der größten Hotels in Deutschland, das Holiday Inn „Munich City Center“ mit fast 600 Zimmern. Die Hotels sind Teil der paneuropäischen Hotel-Plattform von Invesco mit einem verwalteten Vermögen von aktuell 1,5 Milliarden Euro und 23 Hotels in sechs Ländern.



„Unser attraktives Hotelportfolio ist in einem sehr guten Zustand. Dennoch planen wir in den nächsten Jahren weitere Investitionen, um uns an die veränderten Marktbedingungen anzupassen. Westmont verfügt über umfassende Erfahrung im Management, der Restrukturierung und Neupositionierung von Hotelobjekten und war bereits in der Vergangenheit Eigentümer und Betreiber der Hotels im Invesco-Portfolio. Eine Partnerschaft mit einem Geschäftspartner dieses Kalibers, Erfahrungsschatzes und Branchenverständnisses ermöglicht es uns, der Zukunft des Hotelsektors zuversichtlich entgegenzusehen“, ergänzt Hans-Peter Hermann, Senior Director – Hotel Asset Management, Invesco.



Bei dieser Transaktion wurde Invesco von CBRE Hotels, PWC, Taylor Wessing und GvW Graf von Westphalen. beraten. Westmont wurde von Hogan Lovells beraten.