Westin Hamburg feiert Eröffnung

Westin Hotels & Resorts, ein Teil von Marriott International, hat pünklich zum Weihnachtsgeschäft Anfang Dezember die offizielle Eröffnung des Westin Hamburg – und damit zugleich das Debüt der Hotelmarke mit Wellnessfokus in Deutschlands Hansestadt gefeiert. Das Hotel befindet sich in der Elbphilharmonie, Hamburgs neuem Wahrzeichen, einer perfekten architektonischen Symbiose aus historischem Kaispeichergebäude und markanter Glasfassade, das außerdem zwei Konzertsäle sowie Eigentumswohnungen beherbergt. Entworfen wurde das Gebäude vom Architekturbüro Herzog & de Meuron. Von der exponierten Lage in der Speicherstadt – vor kurzem zum UNESCO Weltkulturerbe ernannt – sind es nur wenige Schritte zu den vielfältigen kulturellen, vergnüglichen und historischen Attraktionen der Stadt.

.

„Mit Westin Hotels & Resorts haben wir bewusst eine innovative Hotelmarke gewählt. Sie reflektiert unsere Vision für dieses sehr besondere und einzigartige Hotel in Hamburgs neuem Wahrzeichen auf hervorragende Weise. Wir hätten uns keinen besseren und qualifizierteren Partner wünschen können und sind überzeugt davon, dass die vielen Besonderheiten und Angebote des Westin Hamburg sich als äußerst attraktiv für Stadtbewohner und Reisende erweisen werden“, sagt Reinhold Weise, CEO der Arabella Hospitality SE.



Das Westin Hamburg befindet sich im östlichen Teil der Elbphilharmonie und erstreckt sich über 21 Etagen des ehemaligen backsteinernen Kaispeichers und des neuen Glasbaus. Dank deckenhoher Fenster gewährt das Hotel atemberaubende Ausblicke auf die Stadt und die Elbe. Vom Platz-der-Deutschen-Einheit gelangen die Gäste mit einem Aufzug ins Hotel oder sie können mit der „Tube“ fahren: Europas längster Rolltreppe, die durch einen Tunnel aus Licht und Farben führt und sie auf die Plaza bringt, die das historische Gebäude mit der neuen modernen Glaskonstruktion verbindet. Auf 37 Metern Höhe ist die Plaza der zentrale Treffpunkt in der Elbphilharmonie; man gelangt von hier sowohl in die Hotellobby als auch in die Konzertsäle. Eine öffentliche Aussichtsplattform und ein Panoramaweg gewähren beste Blicke auf die Stadt und den Hafen.



Die Berliner Innenarchitekten der Bost Group entwarfen in Zusammenarbeit mit Westins Global Design Team das Innendesign des Hotels. Zur Verfügung stehen 205 luxuriöse Zimmer und 39 großzügige Suiten, darunter die spektakuläre Eigner-Suite mit 160 m² Fläche und einem privaten Balkon, die einen 270-Grad-Ausblick gewährt.