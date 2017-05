Westgate in Köln ist vollvermietet

Das Büro- und Geschäftshaus Westgate in der Kölner Innenstadt ist vollvermietet: die Personalberatung MINT Solutions GmbH sicherte sich gut 300 Quadratmeter Bürofläche in dem Objekt am Habsburgerring 2–12. Die Kanzlei DWF Germany Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, die bereits Mieter im Westgate ist, hat ihre Fläche zudem auf insgesamt gut 1.200 Quadratmeter vergrößert. Eigentümerin der Immobilie ist die MEAG, Vermögensmanager von Munich Re und Ergo, die BNP Paribas Real Estate exklusiv als Leadmakler mit der Vermarktung ihrer Kölner Büroflächen beauftragt hat. Der Mieter MINT Solutions wurde von Larbig & Mortag Immobilien beraten.

