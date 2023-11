Westgard erwirbt Calor Carré in Ratingen

Westgard hat das Ratinger Calor Carré, bestehend aus vier Gebäuden und einem Baugrundstück, von der LEG Immobilie erworben. Das börsennotierte Unternehmen plant den Verkauf mehrerer gewerblicher Liegenschaften. Entsprechend hat die LEG seit dem 3. Quartal 2023 begonnen, Gewerbeimmobilien im Wert von 36 Millionen Euro zu veräußern.

.

Das Calor Carré entstand Anfang der 2000er Jahre auf dem ehemaligen Betriebsgelände der ABB Calor Emag. Die von Westgard en bloc erworbenen Gewerbeimmobilien aus den Jahren 2003 und 2004 umfassen 21.743 m² Mietfläche und liegen an der Calor-Emag-Straße 3-7 und 8 sowie an der Bahnstraße 43-45. Dazu gehört das Verwaltungsgebäude des ehemaligen Firmengeländes aus dem Jahr 1959. Der Rundbogenbau an der Bahnstraße mit denkmalgeschützter Fassade wurde 2004 saniert und bietet seitdem moderne Büros. Zur Infrastruktur des Gewerbekomplexes zählen ein Fachmarktzentrum mit rund 4.000 m² Verkaufsfläche, ein Dienstleistungszentrum mit 6.748 m² Mietfläche, eine 7.329 m² große Hotelimmobilie und das historische Bürogebäude mit 3.652 m² Mietfläche. Tiefgarage, Parkhaus und Außenstelllätze bieten insgesamt 672 Stellplätze im Quartier. Zu den Ankermietern gehören insbesondere Aldi, die Bio-Supermarktkette Denn's, Rossmann sowie die e-integration GmbH oder die Steuerberatung Pieper & Partner. Das angrenzende Baugrundstück umfasst eine Grundfläche von 10.610 m² und wird künftig von Westgard entwickelt. Im Zentrum der Metropolregion Rhein-Ruhr gelegen, verfügt das Calor Carré über eine sehr gute Verkehrsanbindung an die Düsseldorfer Innenstand, den Flughafen, sowie über die A44 in die Städte Essen und Duisburg. Die Gewerbemieten liegen derzeit bei 12 Euro pro Quadratmeter, die Leerstandsquote auf dem Areal ist mit 7,1 % gering.



„Das Calor Carré passt ideal zu unserer Ankaufsstrategie. Als beliebtes Einkaufs- und Businessviertel in Ratingen, umgeben von Wohnbebauung, zeigt es schon jetzt eine vielfältige Nutzungsstruktur und erfüllt damit die Voraussetzung für ein gut funktionierendes Geschäftsquartier. Zudem ist Ratingen als eine an Düsseldorf grenzende Stadt in ihrer Bevölkerungs- und Wirtschaftsstruktur sehr stark und wir sehen hier mittel- bis langfristig viel Potenzial für weitere Wertschöpfung“, so Philipp Tecklenburg, geschäftsführender Gesellschafter der Westgard GmbH. „Mit unserem objektnahen Assetmanagement und unserer Projektentwicklung haben wir uns zum Ziel gesetzt, die Attraktivität des Standortes systematisch auszubauen“. Für das vakante Grundstück ist das Baurecht bereits vorhanden und für den bald auslaufenden Pachtvertrag des Hotels interessieren sich mehrere Marken. „Aktuell liegen uns sechs Letter of Intent von namhaften Hotelbetreibern vor. Die Nachfrage im Segment ist hoch, sodass wir hier zeitnah mit einer Vertragsunterzeichnung rechnen“, so Tecklenburg.



Begleitet wurde die Transaktion auf Verkäuferseite durch Heuking Kühn Lüer Wojtek Rechtsanwälte sowie durch die Anteon Immobilien GmbH & Co. KG. Auf Seiten des Käufers berieten die Kanzlei Rotthege Partnerschaftsgesellschaft mbB und Jones Lang LaSalle SE. Die Käßler Projekt GmbH übernahm die technische Prüfung.