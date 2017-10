WestFonds verkauft Potsdamer Büroimmobilie

Die WestFonds Immobilien-Anlagegesellschaft mbH hat eine Potsdamer Fondsimmobilie an einen privaten Investor veräußert. Das 5-geschossige Bürogebäude liegt in der Edisonallee 5-9 in Potsdam und wurde 1996 errichtet, langfristige Mieterin ist die SNT Potsdam GmbH & Co. KG. Die Assetando Real Estate GmbH, die die Immobilien des Fonds seit dem 15.10.2016 managt, war beratend tätig. Der Kaufpreis liegt im unteren zweistelligen Millionenbereich. Zu weiteren Details der Kaufvertragskonditionen haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Die Immobilie befindet sich in zentraler und verkehrsgünstiger Lage, nahe der Potsdamer Innenstadt. Das Gebäude wurde 1996 errichtet, verfügt über eine Gesamtfläche von rund 9.000 m² inklusive verschiedener Büro- und Konferenzräume sowie einem Gastronomiebereich. Das Bürogebäude ist langfristig an die SNT Potsdam GmbH & Co. KG vermietet.