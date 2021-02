Westfalia BPE kauft Wohnbaugrundstück in Erkrath

Die Westfalia BPE erwirbt ein rd. 1.425 m² großes Entwicklungsgrundstück in der Kreuzstraße 4 in innerstädtischer Lage von Erkrath. Der regionale Projektentwickler und Bestandshalter plant hier die Realisierung von rd. 1.400 m² barrierefreier Wohn- sowie rd. 200 m² Gewerbefläche zur langfristigen Bestandshaltung. Aengevelt war im Exklusivauftrag der privaten Verkäufer tätig. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

.

„Die Metropolregion Rhein-Ruhr ist ein umkämpfter Markt für Wohn- und Gewerbeimmobilien, sie verfügt über eine gute Infrastruktur und ein großes Entwicklungspotenzial“, so Leonhard Mitjuschkin, einer der Investoren, zum Erwerb des Entwicklungsgrundstücks.



„Um auch in der Corona-Krise im Wettbewerb zu bestehen und größere Bauvorhaben optimal zu realisieren, haben wir rechtzeitig begonnen, effizient strukturierte Planungen zur Projektrealisierung umzusetzen,“ ergänzt sein Partner Hamed Faizi.



Die Qualitäten des von der Westfalia BPE erworbenen Grundstücks erläutert Sandra Runkel von Aengevelt Düsseldorf: „Erkrath befindet sich im Speckgürtel von Düsseldorf und profitiert von der starken Wohnungsnachfrage in der Landeshauptstadt bei gleichzeitig knappem Angebot. Ausschlaggebend für die Kaufentscheidung des Entwicklungsgrundstücks war neben diesem Aspekt die markante Ecklage in der Erkrather Innenstadt mit einer hervorragenden, fußläufig erreichbaren Nahversorgungsstruktur sowie einer guten Anbindung an den ÖPNV. Der Erwerber hat in unmittelbarer Nachbarschaft bereits eine Immobilie errichtet und konnte dadurch die Standortqualitäten des Grundstücks sehr gut einschätzen. Entsprechend hat er sich das Filetgrundstück für seine Bestandsentwicklung entschlossen gesichert.“