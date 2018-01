Rasmala Group und Oxenwood sichern sich acht Logistikzentren

Britische Investoren haben den deutschen E-Commerce-Logistikmarkt offensichtlich fest im Blick [Aberdeen Standard nimmt E-Commerce-Logistik ins Visier]. Naseer Aka, Head of Real Estate beim britischen Investmenthaus Rasmala, gibt eine pointierte Einschätzung: „E-Commerce wird seinen Marktanteil weiter ausbauen. Und zwar so, dass Distributionszentren die traditionellen Einzelhandelsflächen als Wachstumsmotor ablösen. Logistikzentren in besten Lagen und mit ausgezeichneten Mietern werden zu einem wesentlichen Bestandteil eines jeden erfolgreichen Immobilienportfolios.“ Rasmala Asset Management hat diese Ansicht handfest unterstrichen – und für 145 Millionen US-Dollar (121 Millionen Euro) das neue Amazon-Logistikzentrum im Garbe-Logistikpark Westfalenhütte in Dortmund gekauft. Und für 40 Millionen US-Dollar (33 Millionen Euro) die Decathlon-Hallen nebenan gleich mit. Ebenso wie der britische Immobilieninvestor Oxenwood Real Estate im Joint Venture mit Catalina Holdings, die diese Woche ihr Deutschland-Debut mit dem Kauf eines DHL-Portfolios für 72 Mio. Euro feiern. „Wir freuen uns, dass wir unsere erste europäische Transaktion mit unserem Joint-Venture-Partner Catalina abgeschlossen haben. Dies ist ein bedeutender Schritt für unsere Pläne zur Einrichtung einer britischen und europäischen Logistikplattform“, so Jeremy Bishop, Co-Founder von Oxenwood.

Rasmala setzt auf Dortmunder Westfalenhütte

Das Gelände der ehemaligen Dortmunder Westfalenhütte zählt zu exponiertesten Logistikparks im dicht besiedelten Ruhrgebiet und Amazon bezeichnet sein im Oktober eröffnetes Logistikzentrum dortselbst (im Garbe-Logistikpark) als das „modernste in ganz Europa“. Der Sportartikelhändler und –hersteller Decathlon hat seinen Betrieb an der Brackeler Straße im Juni letzten Jahres aufgenommen und wird langfristig den größten Teil seiner Online-Bestellungen von hier abwickeln. Amazon unterhält (im Endausbau) 75.000 m², Decathlon hat 32.400 m² fertig.



Die Rasmala Investment Bank Limited, reguliert von der Dubai Financial Services Authority, ergänzt mit diesen Akquisitionen eindrucksvoll ihre vehementen Anstrengungen im Logistiksektor. Erst im März letzten Jahres hatte Rasmala Amazons Fulfillment-Zentrum im schottischen Dunfermline für 82 Millionen US-Dollar (67 Millionen Euro) erworben. Kurze Zeit später wurde ein Portfolio von 120 Lagerhallen im Dubai Investments Park in der Jebel Ali Free Zone in Dubai für 140 Millionen US-Dollar (114 Millionen Euro) in den Bestand geholt. Zak Hydari, Group Chief Executive der Rasmala Group: „Der Erwerb von mehr als 400 Millionen US-Dollar an Logistik-Immobilien steht für unser konsequentes Bestreben, stabile, prosperierende Vermögenswerte einzusammeln.“



Die Ankaufsfinanzierung wurde von der DekaBank bereitgestellt, zudem ließ sich Rasmala bei der Transaktion von Addleshaw Goddard LLP und GSK Stockmann rechtlich beraten, außerdem saßen E&Y als Finanzberater und CBRE als Buy-Side-Berater mit am Tisch.



Oxenwood legt Grundstein für europäische Logistikplattform

Das von dem britischen Joint Venture Oxenwood Catalin erworbene DHL-Portfolio, das als sale-and-leaseback Transaktion abgewickelt wurde, kostete 71,6 Millionen Euro, was einer Nettoanfangsrendite von 5,40 % entspricht. Die Standorte liegen in Duisburg, Köln, Appenweier, Landsberg, Würselen und Weissenhorn und verfügen über eine vermietbare Fläche von 77.340 m². Laut Oxenwood liegen die Triple-Net-Mietverträge je nach Standort bei 10 bzw. 15 Jahren. Die Mietpreise sind indexiert und orientieren sich am deutschen Verbraucherpreisindex.



"Wir haben seit einiger Zeit nach einer geeigneten Gelegenheit auf dem europäischen Festland gesucht, um das Wachstum von Oxenwood fortzusetzen. Die Fundamentaldaten des Marktes sind äußerst attraktiv und wir glauben, dass sie unser britisches Portfolio gut ergänzen werden“, so Stewart Little, Co-Founder of Oxenwood.



Oxenwood wurde von CBRE, DHL von JLL beraten.