Westcore vermietet weitere 1.000 m² im BernBox38

Westcore Europe kann sich über zwei weitere Neuzugänge im Gebäude BernBox38 im Frankfurter Stadtteil Nieder-Eschbach freuen.

.

Elufra GmbH mietet mehr als 350 m²

Die Elufra GmbH (Elektro Union Frankfurt) mietet mehr als 350 m² in dem Bürohaus in der Berner Straße 38 an. Das Unternehmen ist ein Zusammenschluss von Elektrotechnik-Firmen aus der Rhein-Main-Region, die gemeinsam große Bauprojekte realisieren.



Aug.Prien Bauunternehmung mietet rund 650 m²

Als weiterer Mieter zieht Aug.Prien Bauunternehmung GmbH & Co. KG auf eine Fläche von rund 650 m². Das traditionsreiche Unternehmen, das bereits 1873 gegründet wurde, ist im Bereich Hoch- und Ingenieurbau tätig.



Beide Mieter wurden von Blackolive beraten, die bereits zu Beginn des Monats eine erfolgreiche Vermietung über 1.000 m² im Objekt gemeldet hatten [wir berichteten].