Westcore Europe erwirbt Gewerbepark bei Wien

Westcore Europe hat den Industriepark Weikersdorf südlich von Wien erworben. Verkäufer ist der kanadische Immobilienfonds Granite REIT. Die Immobilie verfügt über mehr als 21.400 m² Mietfläche, die sich auf Industrie- und zusätzlichen Büroflächen verteilt. Ewa 50 % der Flächen sind an den Autokarosserieanbieter Magna Cosma vermietet.

.