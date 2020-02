Westbrook Partners erwirbt vierte Immobilie in Berlin-Mitte

Westbrook Partners hat sich die mittlerweile vierte Immobilie im Berlin-Mitte gesichert. Nach der Vattenfall-Zentrale im April 2016, der „Bayer“-Büroimmobilie Anfang 2019 sowie des Grenander Haus, ebenfalls Anfang 2019, hat das Immobilien-Investmentunternehmen nun ein hauptsächlich als Büroimmobilie genutztes Objekt in unmittelbarer Nachbarschaft zum Bundesrat von einer Gruppe privater Investoren erworben. Das Gebäude in der Leipziger Straße wurde im Jahr 2005 fertiggestellt und verfügt neben Unter- und Erdgeschoss über sieben weitere Etagen. Zum Objekt gehört außerdem eine Tiefgarage mit 12 Stellplätzen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

