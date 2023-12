Westbridge und Klépierre schließen PPA-Vertrag

Westbridge und Klépierre kooperieren im Bereich Energiemanagement. Die beiden Partner haben für die Einkaufszentren Forum Duisburg, Centrum Galerie Dresden und Arneken Galerie Hildesheim ein Power Purchase Agreement (PPA) geschlossen. Durch den Vertrag und die damit einhergehende konkrete Informationsangabe, aus welcher Quelle die Energie stammt, kann Klépierre im Rahmen des Nachhaltigkeits-Reportings sein ESG-Scoring erhöhen.

.

„Durch den mit Westbridge abgeschlossen PPA-Vertrag sparen wir insgesamt etwa 3.900 Tonnen CO2 in den nächsten zwei Jahren ein. Als – in unserer Sparte – weltweit führendes Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit und mit Blick auf unsere erneuerten Act4Good-Commitments 2030, nämlich u.a. CO2-Neutralität zu erreichen, ist dies für uns ein wichtiger Meilenstein.“, so Cyrille Deslandes, Geschäftsführer der Klépierre Management Deutschland GmbH.