Der ESG-Berater Westbridge Advisory Argentus hat seine Beteiligung an der Agradblue GmbH aufgestockt und hält nunmehr 100 Prozent am Hamburger Nachhaltigkeitsspezialisten. Das Frankfurter Unternehmen war Mitte 2020 mit einer ersten Beteiligung in Agradblue eingestiegen .

