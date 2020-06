Westbridge kauft Beteiligung an Tochterunternehmen von Pbr

Der Betriebskostenoptimierer Westbridge Advisory hat 50 Prozent an der Tochtergesellschaft Agradblue GmbH vom Architektur- und Ingenieurbüro Pbr Planungsbüro Rohling AG erworben, die mit dem Verkauf ihre Kompetenzbereiche neu strukturiert. Damit wird der erste ganzheitliche ESG-Dienstleister für die Umsetzung von integrierten Nachhaltigkeitsstrategien in der Immobilienwirtschaft geschaffen, der gleichermaßen strategische Konzeptionierung und operative Umsetzung anbieten kann. Von Klimaschutzanalysen auf Portfolioebene bis zur Erfüllung von ESG-Anforderungen und Energieaudits auf Objektebene bietet agradblue eine optimale Ergänzung zu den Leistungen von Westbridge.

.

Während das Frankfurter Unternehmen sich als einer der marktführenden Akteure im Bereich der Betriebskostenoptimierung etabliert hat, ist die agradblue mit Sitz in Hamburg auf die Beratung von Green Building-Konzepten spezialisiert – von Klimaschutzfahrplänen im Rahmen von Zertifizierungsverfahren bis hin zu energetischen Analysen und Monitoring im Gebäudebestand.



Westbridge und Agradblue eint das gemeinsame Ziel, die Immobilienwirtschaft in der Reduzierung ihres CO2-Footprints zu unterstützen. Kunden, so sind die beiden Unternehmen überzeugt, fragten immer stärker nach Carbon-Consulting und einer umfassend nachhaltig ausgerichteten Neustrukturierung ihrer gesamten Betriebskosten. Hier stimme das integrierte Angebot der beiden Unternehmen strategisch als auch inhaltlich überein. Während Agradblue auf Portfolioebene CO2-Screening anbietet, auf Objektebene zertifiziert und als Energieauditor die Gebäudeperformance verbessert, stellt Westbridge als operativer Motor innerhalb der Prozesskette die Immobilie auf grüne Energieträger um, verschlankt den Prozess und bereitet die erhobenen Daten für weitere Optimierungsmaßnahmen auf.



„Mit Westbridge bekommen wir einen etablierten und starken Partner an unsere Seite, der uns als Qualitäts- und Innovationsführer früh aufgefallen ist und ideal zu uns passt. Mit der vertikalen Integration von der Strategie bis zum Betrieb und dem Energieeinkauf schaffen wir ein Alleinstellungsmerkmal. Unsere Kunden profitieren von den Synergieeffekten im Lebenszyklus ihrer Immobilien. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit.", kommentiert Ralf F. Bode, geschäftsführender Gesellschafter der Agradblue. Bode, der neben den 50 Prozent der Agradblue auch Gesellschafter der Atmosgrad GmbH ist, bleibt weiter als Geschäftsführer an Bord und wird das Unternehmen führen. Die Unternehmensanteile verkaufende Pbr AG wird Westbridge sowie Agradblue weiterhin als strategischer Partner zur Seite stehen.



Für die Pbr AG hat die Umstrukturierung des Portfolios zum Ziel, die verbleibenden Kompetenzbereiche Bauphysik und nachhaltigkeitsorientierte Gebäudekonzepte verstärkt in den Fokus zu nehmen, um zukünftig die um die bauphysikalische Optimierung bereicherte integrale Planung selbstständig und unabhängig anbieten zu können. Auch der immer stärker nachgefragte Bereich der Schall- und Akustikmessungen soll künftig in das Leistungsportfolio aufgenommen werden.



Die Veräußerung des Nachhaltigkeitsspezialisten erfolgt zum 1. Juli 2020, mehrere Agradblue-Mitarbeiter mit ihrer besonderen Expertise Bauphysik werden hierbei in das Pbr-Team übergehen. Zugleich werden die Pbr AG, Agradblue und Westbridge Advisory zukünftig als strategischer Partner kooperativ zusammenarbeiten.