Westbridge holt Christoph Ficher als Head of Controlling and Operations

Mit Christoph Ficher verpflichtet Westbridge Advisory / Argentus / Agradblue den nächsten Neuzugang. Nach Yama Mahasher, Nina Stöferle und Anne Jeck wechselt auch Ficher von JLL zum ESG-Berater.

Seit dem 1. November 2022 besetzt er bei Westbridge die neu geschaffene Stelle als Head of Controlling & Operations / Managing Director. Beim Nachhaltigkeitsspezialisten verantwortet der 38-Jährige künftig die Entwicklung des Berichtswesens sowie die enge Begleitung des operativen Geschäfts und den Ausbau der internationalen Aktivitäten. In seiner Position berichtet er direkt an die Geschäftsführung.



Ficher wechselt vom Immobiliendienstleister Jones Lang LaSalle (JLL), bei dem er die letzten elf Jahre tätig war. 2011 als Junior Controller begonnen, hatte er dort zuletzt als Prokurist die Position Senior Team Leader Financial Planning & Analysis inne. Nach seinem erfolgreich absolvierten Wirtschaftsrechtstudium an der Frankfurt University of Applied Sciences startete Ficher seine berufliche Karriere im Jahr 2010 beim spanischen Telekommunikationsunternehmen Telefónica S.A.