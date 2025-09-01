Westbridge gründet Spanien-Tochter in Madrid

Westbridge setzt seine Internationalisierungsstrategie fort und gründet die spanische Tochtergesellschaft Westbridge Advisory Spain S.L.U. Mit einem Team erfahrener Vertriebsprofis in Madrid will das Unternehmen künftig Immobilienkunden in der Iberia-Region bei Energie- und Nachhaltigkeitsthemen begleiten.

.

Vor Ort übernimmt Javier Rodriguez-Irizabal als Head of Sales Iberia den Ausbau und die Betreuung des Kundenstamms. Er ist ein ausgewiesener Vertriebsexperte mit langjähriger Erfahrung im internationalen B2B-Geschäft mit Fokus auf Immobilien und digitale Lösungen. Zuletzt verantwortete er bei Drooms den Ausbau der Märkte in der Iberia-Region. Zum Team gehören außerdem Gonzalo Salgado als Director Sales und Iñigo Diaz de Bustamante als Sales Consultant. Beide wechseln ebenfalls vom Datenraummanager Drooms zu Westbridge.



„Der Eintritt in Spanien markiert den nächsten Meilenstein unserer Internationalisierungsstrategie. Wir sind fest davon überzeugt, dass wir vor Ort verankert sein müssen, um für unsere Kunden bestmögliche Ergebnisse zu erzielen“, erklärt Yama Mahasher, CEO von Westbridge. „Dabei investieren wir gezielt in lokale Teams, um unser europaweit einheitliches Qualitätsversprechen mit regionaler Marktkenntnis zu verknüpfen.“



Auch in Spanien steigt der Handlungsdruck: Energieeffizienz, ESG-konforme Investitionen und regulatorische Transparenz gewinnen an Bedeutung. „Mit unserem Team in Madrid schaffen wir Nähe, Kompetenz und Verlässlichkeit. Das sind entscheidende Komponenten für die nachhaltige Transformation von Immobilienportfolios in der Region“, ergänzt Yama Mahasher.