Westbridge erzielt 37 Prozent Einsparung für Wohnportfolio von DSI

Westbridge Advisory hat die Dr.-Ing. Schmolke Immobilien GmbH bei der Optimierung von Messdienstleistungen beraten und deutliche Einsparungen erzielt: Im Rahmen der Ausschreibung wurden rund 3.500 Nutzungseinheiten analysiert und neu vergeben. Das Ergebnis: Einsparungen von etwa 37 Prozent im Vergleich zur bisherigen Vertragsstruktur. Die Maßnahme zeigt das Potenzial professioneller Ausschreibungsprozesse im Energiemanagement von Wohnimmobilien.

.

„Gerade bei großen Wohnportfolios zeigt sich, wie relevant ein transparenter Marktabgleich von Messdienstleistungen ist. Durch die strukturierte Ausschreibung konnten wir für DSI nicht nur ein wirtschaftlich überzeugendes Ergebnis erzielen, sondern auch einen messbaren Mehrwert für die Mieter schaffen“, sagt Rüdiger Salzmann, Geschäftsführer bei Westbridge Advisory.



„Die Ergebnisse der Ausschreibung sprechen für sich. Dank der Unterstützung von Westbridge konnten wir für unsere Eigentümer und Mieter spürbare Einsparungen erzielen und gleichzeitig die Qualität der Messdienstleistungen sichern. Gerade bei großen Beständen ist diese Expertise für uns und unsere Kunden ein echter Mehrwert“, sagt Daniel Schmolke, Geschäftsführer der Dr.-Ing. Schmolke Immobilien GmbH.