Westbridge baut Kundenportfolio deutlich aus

Das Beratungsunternehmen Westbridge hat in den letzten Monaten seinen Kundenstamm deutlich ausgebaut. Für die Becker & Kries Unternehmensgruppe optimiert das Beratungsunternehmen die Strom- und Gaslieferungen für insgesamt rund 140 Immobilien mit einer Büro- und Gewerbemietfläche von rund 143.000 m² sowie rund 6.000 Wohnungen in Berlin und konnte bis ins Jahr 2023 für die Mieter der Unternehmensgruppe einen Festpreis sichern, wodurch Becker & Kries mittelfristig Planungssicherheit erhält.

.

Über eine Planungssicherheit von vier Jahren kann sich zudem die in Frankfurt ansässige GEG German Estate Group freuen. Westbridge hat für sieben Büroimmobilien die Strom- und Gaslieferverträge optimiert, was laut Björn Engelhardt, Director Real Estate von Westbridge, zu einer „besseren Kosteneffizienz“. Zu den optimierten Immobilien gehören der Gebäudekomplex IBC mit allein rund 84.000 m² Mietfläche, das Luxushotel Rocco Forte Villa Kennedy sowie der Garden Tower. Die Objekte befinden sich hauptsächlich in der Mainmetropole, in Nordrhein-Westfalen sowie in München und besitzen eine Gesamtmietfläche von insgesamt rund 240.000 m². Basis ist ein erarbeiteter Ausschreibungskatalog, der alle Abrechnungsprozesse, Rechnungsangaben, Sonderkündigungsrechte, Stichtagsabrechnungen sowie Mahnläufe und Anmeldemodalitäten definiert.



Für den Mutterkonzern der GEG, der Immobilien-AG DIC Asset, hat Westbridge ebenfalls die bestehenden Strom- und Gaslieferverträge optimiert. Von 100 von der DIC gemanagten Gewerbeimmobilien wurden die Verträge neu strukturiert und in einem Paket zusammengefasst. So gelang es dem Frankfurter Betriebskostenoptimierer, die Energielieferverträge für den Eigenbestand des ebenfalls in der Mainmetropole ansässigen Asset Managers langfristig bis ins Jahr 2022 zu marktgerechten Konditionen zu sichern. Westbridge schrieb die Energielieferverträge neu aus und vergab diese anschließend mit den Stadtwerken Düsseldorf, der EVH GmbH aus Halle und den Pfalzwerken an insgesamt drei Anbieter. Zudem wurde das gesamte Portfolio auf grünen Strom umgestellt.



In Wien konnte die Westbridge Advisory International AG, dem internationalen Arm des Betriebskostenexperten Westbridge Advisory aus Frankfurt, zudem die Allianz Real Estate GmbH als Kunden gewinnen. Für zwei Wiener Landmark-Immobilien mit einer Gesamtmietfläche von rund 102.300 m² wurden die Stromlieferverträge optimiert. Westbridge schrieb die Stromlieferverträge sowohl für den neuen multifunktionalen Gewerbekomplex The Icon Vienna in der Gertrude-Fröhlich-Sandner-Straße 2 als auch für das Haus an der Wien in der Vordere Zollamtsstraße 13 neu aus und realisierte dabei bis Ende 2022 für beide Objekte eine Gesamtersparnis von etwa 21 Prozent. Dies entspricht einer Einsparung von knapp 250.000 Euro über die Laufzeit. Dem Betriebskostenexperten gelang im Zuge der Neustrukturierung der Verträge die vollständige Umstellung auf Ökostrom. Damit legte Westbridge den Grundstein für eine zukünftige LEED-Zertifizierung beider Immobilien.



Aufgrund des noch nicht voll vermieteten The Icon Viennas musste Westbridge bei der Optimierung der Stromlieferverträge zukünftige Energie-Endverbräuche prognostizieren. „Diese Berechnung basiert auf internen Vergleichsdaten von Büroimmobilien der Westbridge-Gruppe. Die Prognose war vor allem möglich, weil wir auf einen großen Vergleichsbestand von Verbrauchszahlen pro Quadratmeter aus bereits abgeschlossenen Projekten zurückgreifen können“, sagt Hajo Engelke, Managing Director der Westbridge Advisory International AG.



Westbridge kann sich schon seit längerem über die Allianz Real Estate als Kunden freuen. Über das Tochterunternehmen Westbridge Metering ließ die Allianz zu Beginn des Jahres ihre Mess- und Abrechnungsdienstleistungen für Wärme und Wasser sowie für den Rauchwarnmelder-Service optimieren. Für 65 Wohnobjekte mit rund 5.000 Wohnungen in circa 115 Abrechnungseinheiten sowie für 55 Gewerbeobjekte führte Westbridge Metering einen bundesweiten Ausschreibungsprozess durch. Das Ergebnis: Der Betriebskostenoptimierer reduzierte die Anzahl der Dienstleister von acht auf zwei. Im Bereich Wohnen setzte sich die Minol Messtechnik W. Lehmann durch, für die Gewerbeobjekte das Mannheimer Unternehmen Qivalo. Das Ablesen der Zähler erfolgt jetzt für beide Segmente komplett per Funk-Fernauslesung. Im Wohnsegment beträgt die Einsparung für eine durchschnittliche Wohnung zum Start weg 40 Prozent und damit nahezu eine Million Euro entlang der Vertragslaufzeit.



„Auch bei den Gewerbeobjekten erwarten wir deutliche Einsparungen – nur muss sich hier der Dienstleister erst sein eigenes Messkonzept erarbeiten“, sagt Dr. Rolf Weber, Geschäftsführer Westbridge Metering. „Durch Digitalisierung steigern wir die Effizienz unserer Prozesse und verbessern nachhaltig die Transparenz über das Verbraucherverhalten“, ergänzt Holger Hosang, Head of Asset Management für North & Central Europe bei Allianz Real Estate. „Das deckt zusätzliche Einsparpotentiale auf. Da wir zudem die Möglichkeit haben, weitere Objekte in die neuen Verträge zu integrieren, bleiben wir flexibel und müssen die Anzahl der Dienstleister nicht erhöhen.“