Wesernetz mietet rund 1.145 m² Bürofläche am Bremer Flughafen

Die Wesernetz Bremen GmbH hat eine Bürofläche mit rund 1.145 m² in der Flughafenallee 15 im Airport Atrium in Bremen angemietet. Dies war bereits die zweite Vermietung innerhalb von nur sechs Monaten mit insgesamt 3.300 m² Mietfläche. Die modernen und flexiblen Flächen in unmittelbarer Nähe des Bremer Flughafens werden im Sommer 2018 von dem Bremer Netzbetreiber bezogen. Der Eigentümer wurde durch Dream Global Advisors Germany GmbH beraten. Die seit Ende der 90er entstandene „Airport-Stadt“ ist eine der vier Bürostandorte Bremens – sie zählt heute mit ihren Teilgebieten zu einem der modernsten und urbansten Industriestandorte. Vermittelnd und beratend tätig war die Robert C. Spies Unternehmensgruppe.

.