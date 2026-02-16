Werzers Seehotel Wallerwirt: 8,5 Mio. Euro für den Neustart

Am Wörthersee setzt das Werzers Seehotel Wallerwirt auf eine strategische Neupositionierung. Insgesamt 8,5 Mio. Euro fließen in drei Bauphasen, mit denen das Haus architektonisch und konzeptionell neu ausgerichtet wird. Ziel ist die Abkehr vom saisonalen Sommerfokus hin zu einem wirtschaftlich stabileren Ganzjahresbetrieb. Die Wiedereröffnung ist für April 2026 geplant.

In der ersten Phase wurden am Hotelstandort in Techelsberg, direkt am Wörthersee gelegen, sämtliche 50 Zimmer umfassend modernisiert. Bodentiefe, dreifach verglaste Panoramaschiebetüren, erneuerte Bäder sowie zeitgemäße Klima- und Infotainmentsysteme heben das Qualitätsniveau deutlich an.



Aktuell entsteht ein neu konzipierter Spa-Bereich mit ganzjährig beheiztem Outdoorpool und direktem Seeblick. Ergänzt wird das Angebot durch zwei Panoramasaunen, eine Relax-Lounge sowie terrassierte Liegeflächen. Damit wird der Wellnessbereich als zentraler Wertschöpfungsbaustein für die Nebensaison ausgebaut.



In einer dritten Bauphase folgen Empfang, Restaurant, erweiterte Balkone und öffentliche Bereiche; hierfür sind rund 1,5 Mio. Euro vorgesehen. Kulinarisch setzt das Haus auf regionale Produkte und eine nachhaltige Alpe-Adria-Ausrichtung.



Mit der klaren Fokussierung auf Ruhe, Qualität und Authentizität reagiert das Unternehmen auf veränderte Gästebedürfnisse. Die Investition gilt zugleich als langfristiges Bekenntnis zum Standort in einem traditionell stark saisonalen Markt.