Wertheim: Rewe gibt Startschuss am Reinhardshof

Eine lange Zeit der Vorbereitung geht zu Ende: Mit dem ersten Spatenstich ist am Dienstag der Startschuss für ein großes Bauvorhaben am Reinhardshof gefallen. An der Willy-Brandt-Straße entsteht ein neuer Rewe-Supermarkt. In das bisherige Gebäude zieht nach Umbauarbeiten die Drogerie-Kette Müller ein. Und auch der bestehende Rewe-Getränkemarkt wird modernisiert. Über den Ausbau der Nahversorgung für die Stadtteile Reinhardshof und Wartberg, aber auch darüber hinaus, freute sich Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez in einer kurzen Ansprache.

.