Wertgrund Spezialinvest Wohnen D kauft drei Objekte in Frankfurt am Main

Die Wertgrund Immobilien AG hat drei Objekte mit insgesamt 73 Wohneinheiten und einer Gesamtnutzfläche von 3.752 m² in Frankfurt-Griesheim erworben. Der Ankauf für den Spezial-AIF „Wertgrund Spezialinvest Wohnen D“ umfasst einen hohen einstelligen Millionenbetrag. Der Verkäufer ist eine Gemeinschaft aus mehreren Privatpersonen. Im vergangenen Jahr wurden für den noch jungen Fonds Objekte in Erfurt und Braunschweig angekauft. Der aktuelle Erwerb ist ein weiter Schritt im Aufbau des Portfolios, dass derzeit 358 Wohn- und 13 Gewerbeeinheiten umfasst, weitere Ankäufe für den Fonds sind bereits geplant.

.

„Griesheim befindet sich derzeit im Wandel und erfährt einen deutlichen Bevölkerungszuwachs, seit 2010 ist sie um 6,8 Prozent gestiegen. Der Stadtteil ist infrastrukturell optimal angebunden und daher eine attraktive Alternative zur hochpreisigen Innenstadt“, sagt Thomas Meyer, Vorstandsvorsitzender der Wertgrund Immobilien AG. Das Zentrum ist sowohl mit der S-Bahn, dem Bus als auch der Straßenbahn in etwa 20 Minuten zu erreichen. Die drei im Jahr 1976 erbauten Wohnhäuser befinden sich in der Platanenstraße 10, 12 und 14. Sie haben drei, fünf beziehungsweise sieben Etagen und verfügen über eine Tiefgarage sowie zwei oberirdische Stellplatzbereiche mit insgesamt 51 Pkw-Stellplätzen.



Der zu großen Teilen schon in den frühen 1950er-Jahren entstandene Stadtteil Griesheim wird derzeit an vielen Stellen umfangreich saniert und modernisiert. Mittel- bis langfristig plant auch Wertgrund Sanierungsmaßnahmen an den drei Objekten mit einem Investitionsvolumen in Höhe von mehr als 1,7 Millionen Euro. „Kleine Instandhaltungsarbeiten werden kurzfristig angegangen, die Anbringung eines Wärmedämmverbundsystem zum Beispiel gehört zu den langfristigen und wertsteigenden Maßnahmen“, erläutert Meyer.



„Das Rhein-Main-Gebiet, und Frankfurt im Besonderen, weist aufgrund positiver demografischer und wirtschaftlicher Daten auf ein überdurchschnittliches Entwicklungspotenzial hin und ist ein attraktiver Investmentstandort für Wertgrund. Der Wohnungsleerstand in Frankfurt lag im Jahr 2015 bei lediglich 0,5 Prozent, die prognostizierte Wohnflächennachfrage bis zum Jahr 2030 beträgt circa 4,36 Prozent.



Neben einer Projektentwicklung in Mainz ist dies der erste Ankauf in der Region durch einen Wertgrund-Fonds. Langfristig planen wir, dort den Bestand auf mindestens 500 Wohneinheiten zu erhöhen“, sagt Thomas Meyer, Vorstandsvorsitzender der Wertgrund Immobilien AG.