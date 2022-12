Wertgrund kauft in Bremen und Stuttgart für Wohnen & Leben-Fonds ein

Die Wertgrund Immobilien AG investiert insgesamt rund 34 Millionen Euro in Projektentwicklungen in Bremen und Stuttgart. Alle Objekte werden in den Fonds „Wertgrund Wohnen & Leben“ eingebracht, für den das Unternehmen erst vor rund einem Monat eine Wohnquartiersentwicklung in Hannover erworben hatte [wir berichteten].

Das im Rahmen eines Forward Deals erworbene Vorhaben im Bremer Stadtteil Vegesack entsteht auf dem Grundstück des ehemaligen Hartmannstifts am westlichen Rand des Zentrums von Vegesack. Mit der Umsetzung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 111 „Ehemaliges Hartmannstift“ entsteht ein neuer Wohnstandort in integrierter Lage von Vegesack mit sieben Gebäuden und insgesamt 74 Wohnungen, davon 32 gefördert. Das von Wertgrund erworbene Projekt umfasst insgesamt drei Gebäude im KfW-Effizienzhaus-55-Standard mit 42 frei finanzierten Wohnungen und 38 Tiefgaragenstellplätzen.



Die Abrissarbeiten der Anbauten am Gründungsbau des Hartmannstifts haben bereits begonnen. Die Fertigstellung des neuen Quartiers ist für das vierte Quartal 2024 anvisiert. Verkäufer ist ein Joint-Venture des Bremer Projektentwicklers Procon Gruppe und der ELB Real Estate GmbH Co KG. „Wir freuen uns, mit der Gewoba und Wertgrund partnerschaftlich ein stadtbildprägendes Quartier für Vegesack zu realisieren“, sagen die Geschäftsführer der Procon Gruppe Thorsten Nagel und Stephan M. Friedrich der zur Lürssen Gruppe gehörenden ELB Real Estate GmbH & Co. KG.



„Bremen ist ein attraktiver Industrie- und Forschungsstandort, der viele qualifizierte Arbeitgeber anzieht, die entsprechend auch Wohnraum nachfragen“, kommentiert Timo Holland, Leiter Ankauf, die Investition am Standort. Es ist das erste Investment von Wertgrund in Bremen.



Zweiter Ankauf von Wertgrund – ebenfalls im Forward-Deal – ist eine Projektentwicklung in Stuttgart-Untertürkheim. Diese wird auf dem Grundstück eines bestehenden Netto-Markts in fußläufiger Nachbarschaft zum Stammwerk von Mercedes-Benz umgesetzt.



Im Gebäude entstehen 25 frei finanzierte Wohnungen und eine große Einzelhandelsfläche im Erd- und Untergeschoss, in der eine neue Netto-Filiale mit einem angeschlossenen Bäcker geplant ist, sowie 25 Tiefgaragenstellplätze Das Projekt wird im KfW-Effizienzhaus-Standard 55 EE errichtet.



Der Baubeginn soll im ersten Quartal 2023 erfolgen, die Fertigstellung ist für Ende 2024 geplant. Verkäufer ist eine Projektgesellschaft der Ten Brinke Projektentwicklung GmbH & Co. KG. Die Gesamtinvestitionskosten betragen rund 20 Millionen Euro.



„Es ist erfreulich, dass es uns durch unsere gute Marktdurchdringung gelungen ist, im aktuellen Marktumfeld diese Objekte zu erwerben, die beide mit ihren Eigenheiten sehr gut zu unserer Investitionsstrategie passen“, sagt Holland.