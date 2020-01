Wertgrund kauft für Wohnfonds in Bielefeld

Die Wertgrund Immobilien AG hat in Bielefeld eine Projektentwicklung mit insgesamt 252 Wohneinheiten für ihren offenen Immobilien-Publikumsfonds „Wertgrund WohnSelect D“ für rund 47 Millionen Euro erworben. Verkäufer und Entwickler ist die Campus Westend GmbH – ein Joint Venture aus den regionalen Projektentwicklern Bautra GmbH und Borchard Group.

